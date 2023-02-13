Javi Puado kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Javi Puado Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Javi Puado kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Javi Puado ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Javi Puado kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Javi Puado Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Javi Puado

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Javi Puado adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Javi Puado Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Javi Puado 25 Mayıs 1998 tarihinde Barcelona şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Aslen İspanya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Javier Puado Díaz şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Javi Puado Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Best of You yapmaktadır. Javi Puado, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Espanyol futbol takımında oynamaktadır. Espanyol takımına 1 Temmuz 2018 tarihinde katılmıştır. Javi Puado'nin Espanyol ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Javi Puado Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/javipuado/

Javi Puadoboyu ve yaşı kaç

Javi Puado Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Javi Puado isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 7.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 8.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Javi Puado Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Javi Puado futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında Espanyol U18

1 Temmuz 2015 yılında Esp. Juvenil A

1 Temmuz 2017 yılında RCD Espanyol B

1 Temmuz 2018 yılında Espanyol

16 Kasım 2019 yılında Real Zaragoza

17 Ağu 2020 yılında Espanyol

Javi Puado kimdir

Javi Puado Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Javi Puado şuan Espanyol takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

Javi Puado Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

İspanya takımında 18 numaralı formasıyla 8 Haziran 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 1 gol atmıştır.

İspanya U23 takımında 17 numaralı formasıyla 17 Temmuz 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

İspanya U21 takımında 18 numaralı formasıyla 6 Eylül 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 10 maçta 3 gol atmıştır.

İspanya Olimpiyat takımında 17 numaralı formasıyla 25 Temmuz 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Javi Puado nereli

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