Khaled Al Muqaitib kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Khaled Al Muqaitib Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Khaled Al Muqaitib adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Khaled Al Muqaitib Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Khaled Al Muqaitib 3 Haziran 1992 tarihinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Suudi Arabistan uyrukludur.Gerçek adı da خالد المقيطيب şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Khaled Al Muqaitib Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Al-Fayha FC futbol takımında oynamaktadır. Al-Fayha FC takımına 20 Ekim 2020 tarihinde katılmıştır. Khaled Al Muqaitib'nin Al-Fayha FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Khaled Al Muqaitib Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Khaled Al Muqaitib isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Khaled Al Muqaitib Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Khaled Al Muqaitib futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

9 Temmuz 2018 yılında Al-Qaisumah FC

30 Haziran 2019 yılında Al-Raed

20 Ekim 2020 yılında Al-Fayha

Khaled Al Muqaitib Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Khaled Al Muqaitib şuan Al-Fayha FC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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