Kianz Froese kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kianz Froese Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Kianz Froese kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Kianz Froese ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Kianz Froese kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kianz Froese Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kianz Froese adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kianz Froese Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kianz Froese 16 Nisan 1996 tarihinde Havana şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Kanada,Küba uyrukludur.Gerçek adı da Kianz Gonzalez-Froese şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kianz Froese Forvet - Forvet Arkası mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini TOP SPORTS yapmaktadır. Kianz Froese, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Wehen Wiesbaden futbol takımında oynamaktadır. Wehen Wiesbaden takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Kianz Froese'nin Wehen Wiesbaden ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Kianz Froeseboyu ve yaşı kaç

Kianz Froese Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Kianz Froese isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 225 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

Kianz Froese Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kianz Froese futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2015 yılında Vancouver

31 Ocak 2017 yılında Düsseldorf II

19 Aralık 2017 yılında F. Düsseldorf

12 Temmuz 2019 yılında Saarbrücken

17 Ağu 2021 yılında TSV Havelse

1 Temmuz 2022 yılında Wehen Wiesbaden

Kianz Froese kimdir

Kianz Froese Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kianz Froese şuan Wehen Wiesbaden takımında oynamakta ve 30 numaralı formayı giymektedir.

Kianz Froese Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Kanada U20 takımında 19 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 1 gol atmıştır.

Kanada U17 takımında 19 numaralı formasıyla 19 Ekim 2013 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

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Kianz Froese nereli

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