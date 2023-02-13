Lucas Ahijado kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lucas Ahijado Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Lucas Ahijado adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Lucas Ahijado Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Lucas Ahijado 30 Ocak 1995 tarihinde Oviedo şehrinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. Aslen İspanya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Lucas Ahijado Quintana şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Lucas Ahijado Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Wasserman yapmaktadır. Lucas Ahijado, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Real Oviedo futbol takımında oynamaktadır. Real Oviedo takımına 1 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Lucas Ahijado'nin Real Oviedo ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Lucas Ahijado Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Lucas Ahijado isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Lucas Ahijado Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Lucas Ahijado futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında Oviedo Vetusta

1 Temmuz 2019 yılında Real Oviedo

Lucas Ahijado Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Lucas Ahijado şuan Real Oviedo takımında oynamakta ve 24 numaralı formayı giymektedir.

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