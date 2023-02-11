Lucas Algozino kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lucas Algozino Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Lucas Algozino adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Lucas Algozino Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Lucas Algozino 29 Eylül 1995 tarihinde Santa Fe şehrinde doğmuştur. 1,72 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Lucas Javier Algozino şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Lucas Algozino Orta saha - Orta saha sağ mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Lucas Algozino, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Brown de Adrogué futbol takımında oynamaktadır. Brown de Adrogué takımına 9 Haziran 2022 tarihinde katılmıştır. Lucas Algozino'nin Brown de Adrogué ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Lucas Algozino Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Lucas Algozino isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Lucas Algozino Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Lucas Algozino futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2013 yılında CA Unión II

10 Ocak 2018 yılında Guillermo Brown

30 Haziran 2018 yılında CA Unión II

6 Ağu 2018 yılında Sport. Belgrano

30 Haziran 2019 yılında CA Unión II

13 Temmuz 2019 yılında CA Alvarado

30 Haziran 2020 yılında CA Unión II

9 Şubat 2021 yılında CA Güemes

31 Aralık 2021 yılında CA Unión II

1 Ocak 2022 yılında Ind. Rivadavia

9 Haziran 2022 yılında Brown Adrogué

Lucas Algozino Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Lucas Algozino şuan Brown de Adrogué takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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