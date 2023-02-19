Luyz Caicedo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Luyz Caicedo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Luyz Caicedo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Luyz Caicedo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Luyz Caicedo 23 Ocak 2004 tarihinde Cali şehrinde doğmuştur. 1,89 m boyundadır. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da Luyz Santiago Caicedo Angulo şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Luyz Caicedo Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Luyz Caicedo, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Boca Juniors de Cali futbol takımında oynamaktadır. Club Boca Juniors de Cali takımına - tarihinde katılmıştır. Luyz Caicedo'nin Club Boca Juniors de Cali ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Luyz Caicedo Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Luyz Caicedo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Luyz Caicedo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Luyz Caicedo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Luyz Caicedo şuan Club Boca Juniors de Cali takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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