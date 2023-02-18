Marko Mrkonjic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marko Mrkonjic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Marko Mrkonjic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Marko Mrkonjic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Marko Mrkonjic 20 Şubat 1997 tarihinde Osijek şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Hırvatistan uyrukludur.Gerçek adı da Marko Mrkonjić şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Marko Mrkonjic Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Aile üyesi yapmaktadır. Marko Mrkonjic, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

HNK Vukovar 1991 futbol takımında oynamaktadır. HNK Vukovar 1991 takımına 20 Ağu 2020 tarihinde katılmıştır. Marko Mrkonjic'nin HNK Vukovar 1991 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Marko Mrkonjic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Marko Mrkonjic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Marko Mrkonjic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Marko Mrkonjic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında NK Osijek U17

1 Temmuz 2014 yılında NK Osijek U19

16 Temmuz 2015 yılında Gr. Fürth U19

1 Temmuz 2016 yılında Gr. Fürth II

18 Mart 2019 yılında Cibalia

9 Ağu 2019 yılında NK Kustosija

7 Şubat 2020 yılında Hrv Dragovoljac

20 Ağu 2020 yılında NK Vukovar 1991

Marko Mrkonjic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Marko Mrkonjic şuan HNK Vukovar 1991 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Marko Mrkonjic Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

NK Osijek (2006-2015), SpVgg Greuther Fürth (2015-2016)

Hırvatistan U17 takımında 17 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 2 gol atmıştır.

Hırvatistan U16 takımında 17 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

Hırvatistan U15 takımında 17 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

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