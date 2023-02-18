İvan Aleksic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İvan Aleksic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

İvan Aleksic kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? İvan Aleksic ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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İvan Aleksic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İvan Aleksic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İvan Aleksic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İvan Aleksic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İvan Aleksic 6 Mart 1993 tarihinde Osijek şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Hırvatistan uyrukludur.Gerçek adı da Ivan Aleksić şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İvan Aleksic Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışmanı yok yapmaktadır. İvan Aleksic, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

HNK Vukovar 1991 futbol takımında oynamaktadır. HNK Vukovar 1991 takımına 15 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. İvan Aleksic'nin HNK Vukovar 1991 ile sözleşmesi 15 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

İvan Aleksicboyu ve yaşı kaç

İvan Aleksic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

İvan Aleksic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

İvan Aleksic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İvan Aleksic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2011 yılında NK Osijek

14 Şubat 2015 yılında Inter Zapresic

13 Ağu 2015 yılında NK Visnjevac

11 Eylül 2015 yılında NK Novigrad

28 Temmuz 2018 yılında KR Reykjavík

30 Temmuz 2018 yılında Keflavík

17 Ekim 2018 yılında Kulüpsüz

13 Eylül 2019 yılında GOSK-Dubrovnik

10 Şubat 2020 yılında Bijelo Brdo

15 Temmuz 2021 yılında NK Vukovar 1991

İvan Aleksic kimdir

İvan Aleksic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İvan Aleksic şuan HNK Vukovar 1991 takımında oynamakta ve 14 numaralı formayı giymektedir.

İvan Aleksic Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Hırvatistan U20 takımında 3 numaralı formasıyla 14 Kasım 2012 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 0 gol atmıştır.

Hırvatistan U19 takımında 3 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 14 maçta 0 gol atmıştır.

Hırvatistan U15 takımında 3 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 1 gol atmıştır.

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İvan Aleksic nereli

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