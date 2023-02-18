Luka Busic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Luka Busic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Luka Busic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Luka Busic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Luka Busic 15 Nisan 2001 tarihinde Vukovar şehrinde doğmuştur. Hırvatistan uyrukludur.Gerçek adı da Luka Bušić şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Luka Busic Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Luka Busic, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

HNK Vukovar 1991 futbol takımında oynamaktadır. HNK Vukovar 1991 takımına 18 Şubat 2022 tarihinde katılmıştır. Luka Busic'nin HNK Vukovar 1991 ile sözleşmesi 15 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Luka Busic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Luka Busic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 10 Bin € kadar çıkmıştır.

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Luka Busic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Luka Busic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında Hypo Limac U17

24 Ağu 2018 yılında Elektra Osijek

7 Ağu 2020 yılında NK Vukovar 1991

3 Eylül 2020 yılında NK Otok

18 Şubat 2022 yılında NK Vukovar 1991

Luka Busic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Luka Busic şuan HNK Vukovar 1991 takımında oynamakta ve 15 numaralı formayı giymektedir.

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