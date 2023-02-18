Franco Saccone kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Franco Saccone Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Franco Saccone adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Franco Saccone Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Franco Saccone 19 Aralık 2001 tarihinde Rosario, Santa Fe şehrinde doğmuştur. İtalya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Franco Saccone Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Franco Saccone, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

HNK Vukovar 1991 futbol takımında oynamaktadır. HNK Vukovar 1991 takımına 1 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Franco Saccone'nin HNK Vukovar 1991 ile sözleşmesi 15 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Franco Saccone Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Franco Saccone isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Franco Saccone Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Franco Saccone futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Eylül 2022 yılında NK Vukovar 1991

Franco Saccone Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Franco Saccone şuan HNK Vukovar 1991 takımında oynamakta ve 20 numaralı formayı giymektedir.

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