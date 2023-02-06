Marllon kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marllon Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Marllon kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Marllon ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Marllon kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marllon Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Marllon

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Marllon adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Marllon Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Marllon 16 Nisan 1992 tarihinde Rio de Janeiro şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Aslen Brezilya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Marllon Gonçalves Jerônimo Borges şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Marllon Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Casa Soccer/EL yapmaktadır. Marllon, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Cuiabá Esporte Clube (MT) futbol takımında oynamaktadır. Cuiabá Esporte Clube (MT) takımına 9 Mart 2021 tarihinde katılmıştır. Marllon'nin Cuiabá Esporte Clube (MT) ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Marllon Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/marllonb/

Marllonboyu ve yaşı kaç

Marllon Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Marllon isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 800 Bin € kadar çıkmıştır.

Marllon Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Marllon futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2013 yılında Boavista SC

1 Mayıs 2013 yılında Flamengo

1 Ağu 2013 yılında Macaé

1 Aralık 2013 yılında Flamengo

1 Ocak 2014 yılında Rio Claro FC

14 Mayıs 2014 yılında Santa Cruz

1 Ocak 2015 yılında Capivariano FC

26 Mayıs 2015 yılında Atlético-GO

30 Kasım 2015 yılında Capivariano FC

28 Ocak 2016 yılında Atlético-GO

11 Ocak 2017 yılında Cianorte

24 Ocak 2017 yılında Ponte Preta

5 Aralık 2017 yılında Cianorte

19 Şubat 2018 yılında Corinthians

8 Temmuz 2019 yılında EC Bahia

12 Eylül 2019 yılında Corinthians

10 Mart 2020 yılında Cruzeiro

9 Ekim 2020 yılında Corinthians

9 Mart 2021 yılında Cuiabá-MT

Marllon kimdir

Marllon Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Marllon şuan Cuiabá Esporte Clube (MT) takımında oynamakta ve 14 numaralı formayı giymektedir.

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Marllon nereli

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