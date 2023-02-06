Walter kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Walter Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Walter adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Walter Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Walter 18 Kasım 1987 tarihinde Jaú şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Aslen Brezilya,İtalya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Walter Leandro Capeloza Artune şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Walter Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Walter, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Cuiabá Esporte Clube (MT) futbol takımında oynamaktadır. Cuiabá Esporte Clube (MT) takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Walter'nin Cuiabá Esporte Clube (MT) ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Walter Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/walterartune27

http://www.instagram.com/walterartune27/

Haberin Devamı

Walter Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Walter isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 1.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Walter Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Walter futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Mayıs 2012 yılında Noroeste-SP

1 Ocak 2013 yılında UA Barbarense

1 Mayıs 2013 yılında Corinthians

5 Mart 2021 yılında Cuiabá-MT

31 Aralık 2021 yılında Corinthians

1 Ocak 2022 yılında Cuiabá-MT

Walter Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Walter şuan Cuiabá Esporte Clube (MT) takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.