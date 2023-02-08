Matheus Mega kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Matheus Mega Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Matheus Mega adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Matheus Mega Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Matheus Mega 9 Eylül 1999 tarihinde Juiz de Fora şehrinde doğmuştur. 1,89 m boyundadır. Aslen Brezilya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Matheus Miguel Guimaraes Alves şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Matheus Mega Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Matheus Mega, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Clube de Regatas Brasil (AL) futbol takımında oynamaktadır. Clube de Regatas Brasil (AL) takımına 28 Nisan 2021 tarihinde katılmıştır. Matheus Mega'nin Clube de Regatas Brasil (AL) ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Matheus Mega Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Matheus Mega isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Matheus Mega Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Matheus Mega futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

28 Nisan 2021 yılında CRB

Matheus Mega Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Matheus Mega şuan Clube de Regatas Brasil (AL) takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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