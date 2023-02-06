Anderson Conceicao kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Anderson Conceicao Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Anderson Conceicao kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Anderson Conceicao ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Anderson Conceicao kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Anderson Conceicao Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Anderson Conceicao

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Anderson Conceicao adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Anderson Conceicao Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Anderson Conceicao 24 Ekim 1989 tarihinde Caravelas şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Aslen Brezilya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Anderson Conceição Benedito şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Anderson Conceicao Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Agencia 90 Minutos yapmaktadır. Anderson Conceicao, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Clube de Regatas Vasco da Gama futbol takımında oynamaktadır. Clube de Regatas Vasco da Gama takımına 19 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Anderson Conceicao'nin Clube de Regatas Vasco da Gama ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Anderson Conceicao Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/Anderson041989

Anderson Conceicaoboyu ve yaşı kaç

Anderson Conceicao Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Anderson Conceicao isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 1.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Anderson Conceicao Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Anderson Conceicao futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2009 yılında Mogi Mirim

1 Ocak 2011 yılında Resende-RJ

1 Mayıs 2011 yılında Tombense

1 Haziran 2011 yılında Criciúma EC

30 Nisan 2012 yılında Tombense

1 Mayıs 2012 yılında Figueirense FC

20 Ağu 2012 yılında Tombense

21 Ağu 2012 yılında Mallorca

30 Haziran 2013 yılında Tombense

1 Ağu 2013 yılında Atlético-GO

30 Kasım 2013 yılında Atlético-GO

1 Ocak 2014 yılında EC Bahia

1 Haziran 2014 yılında Tombense

14 Haziran 2014 yılında Joinville-SC

31 Aralık 2014 yılında Tombense

1 Ocak 2015 yılında América-MG

30 Kasım 2015 yılında Tombense

14 Ocak 2016 yılında Philadelphia

31 Aralık 2016 yılında Tombense

1 Ocak 2017 yılında São Bernardo-SP

1 Temmuz 2017 yılında Chaves

10 Ocak 2018 yılında CRB

2 Ocak 2019 yılında Umm Salal SC

3 Temmuz 2019 yılında Cuiabá-MT

19 Ocak 2022 yılında Vasco da Gama

Anderson Conceicao kimdir

Anderson Conceicao Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Anderson Conceicao şuan Clube de Regatas Vasco da Gama takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Anderson Conceicao nereli

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