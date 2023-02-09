Maxi Moralez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Maxi Moralez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Maxi Moralez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Maxi Moralez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Maxi Moralez 27 Şubat 1987 tarihinde Granadero Baigorria şehrinde doğmuştur. 1,59 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Maximiliano Nicolás Moralez şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Maxi Moralez Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ppsports yapmaktadır. Maxi Moralez, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Racing Club futbol takımında oynamaktadır. Racing Club takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Maxi Moralez'nin Racing Club ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Maxi Moralez Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/mmoralezoficial

http://www.instagram.com/mmoralezoficial/

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Maxi Moralez Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Maxi Moralez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 6.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Maxi Moralez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Maxi Moralez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2006 yılında Racing Club

8 Ağu 2007 yılında FC Moskova

7 Şubat 2008 yılında Racing Club

31 Aralık 2008 yılında FC Moskova

12 Ocak 2009 yılında Vélez Sarsfield

31 Temmuz 2011 yılında Atalanta

1 Ocak 2016 yılında León

15 Şubat 2017 yılında New York City

1 Ocak 2023 yılında Racing Club

Maxi Moralez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Maxi Moralez şuan Racing Club takımında oynamakta ve 27 numaralı formayı giymektedir.

Maxi Moralez Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Arjantin U20 takımında 17 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 15 maçta 5 gol atmıştır.

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