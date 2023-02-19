Mayerson Manga kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mayerson Manga Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mayerson Manga adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mayerson Manga Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mayerson Manga 28 Mart 2003 tarihinde Barranquilla şehrinde doğmuştur. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da Mayerson David Manga Pachon şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mayerson Manga Defans mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Mayerson Manga, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Barranquilla FC futbol takımında oynamaktadır. Barranquilla FC takımına - tarihinde katılmıştır. Mayerson Manga'nin Barranquilla FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Mayerson Manga Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mayerson Manga isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mayerson Manga Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mayerson Manga Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mayerson Manga şuan Barranquilla FC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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