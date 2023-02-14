Mickael Facchinetti kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mickael Facchinetti Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Mickael Facchinetti kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Mickael Facchinetti ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Mickael Facchinetti kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mickael Facchinetti Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Mickael Facchinetti

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mickael Facchinetti adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mickael Facchinetti Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mickael Facchinetti 15 Şubat 1991 tarihinde Neuchâtel şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Aslen İsviçre uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mickael Facchinetti Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Atlas Entertainment & Advisory yapmaktadır. Mickael Facchinetti, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Lugano futbol takımında oynamaktadır. FC Lugano takımına 12 Ekim 2020 tarihinde katılmıştır. Mickael Facchinetti'nin FC Lugano ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Mickael Facchinettiboyu ve yaşı kaç

Mickael Facchinetti Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Mickael Facchinetti isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 1.25 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Mickael Facchinetti Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mickael Facchinetti futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2008 yılında Xamax

1 Aralık 2011 yılında FC Lugano

1 Ocak 2012 yılında Chievo Verona

30 Haziran 2012 yılında FC Lugano

1 Temmuz 2012 yılında Lausanne-Sport

1 Temmuz 2014 yılında FC St. Gallen

2 Şubat 2016 yılında Neuchâtel Xamax

12 Ağu 2016 yılında FC Thun

31 Ocak 2019 yılında APOEL Nikosia

2 Temmuz 2019 yılında FC Sion

12 Ekim 2020 yılında FC Lugano

Mickael Facchinetti kimdir

Mickael Facchinetti Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mickael Facchinetti şuan FC Lugano takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

FC Hauterive (2001-2004), Saint-Blaise FC (2004-2006), FC Lausanne-Sport (2006-2008)

Mickael Facchinetti Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

İsviçre U20 takımında 3 numaralı formasıyla 7 Ekim 2010 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 1 gol atmıştır.

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Mickael Facchinetti nereli

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