Sebastian Osigwe kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sebastian Osigwe Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Sebastian Osigwe adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Sebastian Osigwe Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Sebastian Osigwe 26 Mart 1994 tarihinde Luzern şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Aslen Nijerya,İsviçre uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Sebastian Osigwe Ogenna şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Sebastian Osigwe Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Aile üyesi yapmaktadır. Sebastian Osigwe, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Lugano futbol takımında oynamaktadır. FC Lugano takımına 20 Ağu 2020 tarihinde katılmıştır. Sebastian Osigwe'nin FC Lugano ile sözleşmesi 30 Haziran 2026 tarihinde bitmektedir.

Sebastian Osigwe Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/osigwe58/

Sebastian Osigwe Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Sebastian Osigwe isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Sebastian Osigwe Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Sebastian Osigwe futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2011 yılında Luzern U21

1 Eylül 2012 yılında FC Emmenbrücke

1 Temmuz 2013 yılında ara verdi

1 Ocak 2014 yılında Zug 94

1 Temmuz 2014 yılında SC Kriens

1 Temmuz 2020 yılında Kulüpsüz

20 Ağu 2020 yılında FC Lugano

Sebastian Osigwe Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Sebastian Osigwe şuan FC Lugano takımında oynamakta ve 58 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Sebastian Osigwe Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

FC Kickers Luzern, FC Luzern

Nijerya U20 takımında 22 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

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