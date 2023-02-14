Milton Valenzuela kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Milton Valenzuela Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Milton Valenzuela kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Milton Valenzuela ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Milton Valenzuela kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Milton Valenzuela Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Milton Valenzuela

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Milton Valenzuela adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Milton Valenzuela Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Milton Valenzuela 13 Ağu 1998 tarihinde Rosario şehrinde doğmuştur. 1,70 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Milton Nahuel Valenzuela şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Milton Valenzuela Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini PROSPORTS Argentina yapmaktadır. Milton Valenzuela, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Lugano futbol takımında oynamaktadır. FC Lugano takımına 30 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Milton Valenzuela'nin FC Lugano ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Milton Valenzuela Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/miltonvalenzuela_/

Milton Valenzuelaboyu ve yaşı kaç

Milton Valenzuela Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Milton Valenzuela isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.50 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 1.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Milton Valenzuela Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Milton Valenzuela futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında Newell's

26 Ocak 2018 yılında Columbus Crew

31 Aralık 2018 yılında Newell's

1 Ocak 2019 yılında Columbus Crew

30 Ocak 2022 yılında FC Lugano

Milton Valenzuela kimdir

Milton Valenzuela Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Milton Valenzuela şuan FC Lugano takımında oynamakta ve 23 numaralı formayı giymektedir.

Milton Valenzuela Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Arjantin U23 takımında 3 numaralı formasıyla 26 Mart 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Milton Valenzuela nereli

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