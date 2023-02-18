Milan Gasic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Milan Gasic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Milan Gasic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Milan Gasic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Milan Gasic 13 Kasım 1993 tarihinde Kruševac şehrinde doğmuştur. 1,91 m boyundadır. Sırbistan uyrukludur.Gerçek adı da Милан Гашић şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Milan Gasic Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Milan Gasic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Trayal Kruševac futbol takımında oynamaktadır. FK Trayal Kruševac takımına 1 Şubat 2017 tarihinde katılmıştır. Milan Gasic'nin FK Trayal Kruševac ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Milan Gasic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Milan Gasic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 175 Bin € kadar çıkmıştır.

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Milan Gasic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Milan Gasic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2010 yılında Napredak U19

1 Temmuz 2012 yılında FK Zemun U19

1 Ocak 2014 yılında Mladost

10 Temmuz 2015 yılında Napredak

27 Temmuz 2016 yılında Borac Cacak

31 Ağu 2016 yılında Kolubara

31 Aralık 2016 yılında Borac Cacak

1 Şubat 2017 yılında Trayal

Milan Gasic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Milan Gasic şuan FK Trayal Kruševac takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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