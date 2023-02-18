Mitar Radivojevic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mitar Radivojevic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mitar Radivojevic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mitar Radivojevic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mitar Radivojevic 24 Kasım 1999 tarihinde Kruševac şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Sırbistan uyrukludur.Gerçek adı da Митар Радивојевић şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mitar Radivojevic Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini GSU yapmaktadır. Mitar Radivojevic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Trayal Kruševac futbol takımında oynamaktadır. FK Trayal Kruševac takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Mitar Radivojevic'nin FK Trayal Kruševac ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Mitar Radivojevic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mitar Radivojevic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mitar Radivojevic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mitar Radivojevic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

4 Ağu 2018 yılında Napredak U19

14 Ocak 2019 yılında Moravac

30 Temmuz 2019 yılında Radnicki Pirot

14 Ağu 2020 yılında Zelez. Pancevo

1 Ekim 2020 yılında Kolubara

13 Ağu 2021 yılında Odzaci

3 Eylül 2021 yılında Radnicki Pirot

1 Temmuz 2022 yılında Trayal

Mitar Radivojevic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mitar Radivojevic şuan FK Trayal Kruševac takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

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