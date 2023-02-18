Uros Raskovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Uros Raskovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Uros Raskovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Uros Raskovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Uros Raskovic 2 Eylül 2000 tarihinde Kruševac şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Sırbistan uyrukludur.Gerçek adı da Урош Рашковић şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Uros Raskovic Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Uros Raskovic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Trayal Kruševac futbol takımında oynamaktadır. FK Trayal Kruševac takımına 16 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Uros Raskovic'nin FK Trayal Kruševac ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Uros Raskovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Uros Raskovic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Uros Raskovic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Uros Raskovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında Napredak

30 Haziran 2022 yılında Napredak

16 Ocak 2023 yılında Trayal

Uros Raskovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Uros Raskovic şuan FK Trayal Kruševac takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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