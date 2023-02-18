Strahinja Savic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Strahinja Savic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Strahinja Savic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Strahinja Savic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Strahinja Savic 6 Ağu 1999 tarihinde Kraljevo şehrinde doğmuştur. Sırbistan uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Strahinja Savic Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Strahinja Savic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Trayal Kruševac futbol takımında oynamaktadır. FK Trayal Kruševac takımına 21 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Strahinja Savic'nin FK Trayal Kruševac ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Strahinja Savic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Strahinja Savic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Strahinja Savic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Strahinja Savic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Sopot

30 Haziran 2018 yılında Kızılyıldız U19

1 Temmuz 2018 yılında Kızılyıldız

1 Ağu 2018 yılında Graficar

30 Haziran 2020 yılında Kızılyıldız

16 Temmuz 2020 yılında Metalac

1 Ocak 2022 yılında Kulüpsüz

21 Temmuz 2022 yılında Trayal

Strahinja Savic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Strahinja Savic şuan FK Trayal Kruševac takımında oynamakta ve 13 numaralı formayı giymektedir.

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