Njegos Janjusevic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Njegos Janjusevic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Njegos Janjusevic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Njegos Janjusevic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Njegos Janjusevic 5 Ağu 1996 tarihinde Prijepolje şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Sırbistan uyrukludur.Gerçek adı da Njegoš Janjušević şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Njegos Janjusevic Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışmanı yok yapmaktadır. Njegos Janjusevic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Trayal Kruševac futbol takımında oynamaktadır. FK Trayal Kruševac takımına 16 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Njegos Janjusevic'nin FK Trayal Kruševac ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Njegos Janjusevic Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/njegosjanjusevic/

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Njegos Janjusevic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Njegos Janjusevic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

Njegos Janjusevic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Njegos Janjusevic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

10 Ekim 2011 yılında Sevojno

14 Ağu 2012 yılında FK Bezanija U19

27 Ağu 2015 yılında Dun. Streda B

19 Ağu 2016 yılında Jedinstvo Uzice

26 Temmuz 2017 yılında Borac Cacak

1 Ocak 2018 yılında Polet Ljubic

30 Haziran 2018 yılında Borac Cacak

1 Şubat 2020 yılında BSK Borca

18 Temmuz 2020 yılında FK Loznica

22 Temmuz 2021 yılında Zlatibor

1 Temmuz 2022 yılında Kulüpsüz

16 Ocak 2023 yılında Trayal

Njegos Janjusevic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Njegos Janjusevic şuan FK Trayal Kruševac takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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