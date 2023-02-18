Nemanja Milisavljevic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nemanja Milisavljevic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nemanja Milisavljevic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nemanja Milisavljevic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nemanja Milisavljevic 1 Kasım 1984 tarihinde Brus şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Sırbistan uyrukludur.Gerçek adı da Немања Милисављевић şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nemanja Milisavljevic Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Nemanja Milisavljevic, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Trayal Kruševac futbol takımında oynamaktadır. FK Trayal Kruševac takımına 1 Temmuz 2018 tarihinde katılmıştır. Nemanja Milisavljevic'nin FK Trayal Kruševac ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Nemanja Milisavljevic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Nemanja Milisavljevic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Nemanja Milisavljevic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nemanja Milisavljevic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2003 yılında Radnicki Nis

1 Ocak 2007 yılında OFK Belgrad

1 Temmuz 2007 yılında Rabotnicki

1 Temmuz 2008 yılında Vardar

1 Ocak 2009 yılında FC Vaslui

1 Temmuz 2012 yılında Rapid Bukarest

10 Ocak 2013 yılında Ludogorets

17 Temmuz 2013 yılında CSKA Sofya

1 Temmuz 2015 yılında Beroe

1 Ocak 2017 yılında Kulüpsüz

1 Temmuz 2017 yılında Napredak

1 Temmuz 2018 yılında Trayal

Nemanja Milisavljevic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nemanja Milisavljevic şuan FK Trayal Kruševac takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

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