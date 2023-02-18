Ousman Joof kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ousman Joof Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ousman Joof adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ousman Joof Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ousman Joof 28 Şubat 2000 tarihinde Kololi şehrinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. Gambiya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ousman Joof Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini SAFC yapmaktadır. Ousman Joof, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Trayal Kruševac futbol takımında oynamaktadır. FK Trayal Kruševac takımına 15 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Ousman Joof'nin FK Trayal Kruševac ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Ousman Joof Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ousman Joof isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Ousman Joof Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ousman Joof futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

15 Temmuz 2019 yılında Trayal

1 Temmuz 2021 yılında Kulüpsüz

15 Ocak 2023 yılında Trayal

Ousman Joof Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ousman Joof şuan FK Trayal Kruševac takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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