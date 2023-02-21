Modou Ndiaye kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Modou Ndiaye Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Modou Ndiaye adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Modou Ndiaye Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Modou Ndiaye 29 Ekim 1996 tarihinde Kaolack şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Senegal uyrukludur.Gerçek adı da Modou Birame N'Diaye şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Modou Ndiaye Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Extra Time Sports U.K. yapmaktadır. Modou Ndiaye, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Viktoria Plzen futbol takımında oynamaktadır. FC Viktoria Plzen takımına 7 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Modou Ndiaye'nin FC Viktoria Plzen ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Modou Ndiaye Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Modou Ndiaye isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

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Modou Ndiaye Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Modou Ndiaye futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

2 Ekim 2020 yılında FC MAS Taborsko

7 Temmuz 2021 yılında Viktoria Plzen

21 Şubat 2022 yılında Karvina

30 Haziran 2022 yılında Viktoria Plzen

Modou Ndiaye Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Modou Ndiaye şuan FC Viktoria Plzen takımında oynamakta ve 99 numaralı formayı giymektedir.

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