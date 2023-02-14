Mohamed Buya Turay kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mohamed Buya Turay Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Mohamed Buya Turay kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Mohamed Buya Turay ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

YAYINLAMA
Google News
Mohamed Buya Turay kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mohamed Buya Turay Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Mohamed Buya Turay

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mohamed Buya Turay adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mohamed Buya Turay Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mohamed Buya Turay 10 Ocak 1995 tarihinde Freetown şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Aslen Sierra Leone uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mohamed Buya Turay Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini TSA yapmaktadır. Mohamed Buya Turay, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Malmö FF futbol takımında oynamaktadır. Malmö FF takımına 22 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Mohamed Buya Turay'nin Malmö FF ile sözleşmesi 31 Aralık 2025 tarihinde bitmektedir.

Mohamed Buya Turay Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/buyaturay.19/

Mohamed Buya Turayboyu ve yaşı kaç

Mohamed Buya Turay Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Mohamed Buya Turay isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 750 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 1.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Mohamed Buya Turay Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mohamed Buya Turay futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağu 2013 yılında Juventus IF

11 Ağu 2014 yılında Västerås SK

31 Aralık 2014 yılında Juventus IF

1 Ocak 2015 yılında Västerås SK

21 Ağu 2015 yılında AFC Eskilstuna

23 Mart 2018 yılında Dalkurd

8 Ağu 2018 yılında VV St. Truiden

9 Ocak 2019 yılında Djurgården

30 Kasım 2019 yılında VV St. Truiden

19 Temmuz 2020 yılında HB FC

7 Nisan 2021 yılında HN S. Longmen

22 Temmuz 2022 yılında Malmö FF

Mohamed Buya Turay kimdir

Mohamed Buya Turay Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mohamed Buya Turay şuan Malmö FF takımında oynamakta ve 33 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

FC Mattia

Mohamed Buya Turay Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Sierra Leone takımında 14 numaralı formasıyla 9 Eylül 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 11 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Mohamed Buya Turay nereli

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Merih Demiral, futbolun birleştirici gücünü kullandı! Depremzedeler için dünyaca ünlü yıldızların formalarını sattı!
Merih Demiral, futbolun birleştirici gücünü kullandı! Depremzedeler için dünyaca ünlü yıldızların formalarını sattı!
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 14 Şubat 2023 Salı maç programı
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 14 Şubat 2023 Salı maç programı
Trabzonspor, Basel maçında depremzedeler için susacak! O dakikadan sonra hep bir ağızdan aynı şey söylenecek
Trabzonspor, Basel maçında depremzedeler için susacak! O dakikadan sonra hep bir ağızdan aynı şey söylenecek
Acun Ilıcalı duyurdu: Trabzonspor - Basel maçı, TV8'den yayınlanacak! Reklam gelirleri depremzedelere şifa olacak
Acun Ilıcalı duyurdu: Trabzonspor - Basel maçı, TV8'den yayınlanacak! Reklam gelirleri depremzedelere şifa olacak
Son Haberler
Besfort Zeneli kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Besfort Zeneli Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Besfort Zeneli kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Besfort Zeneli Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Timothy Noor Ouma kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Timothy Noor Ouma Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Timothy Noor Ouma kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Timothy Noor Ouma Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Michael Baidoo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Michael Baidoo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Michael Baidoo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Michael Baidoo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Andre Boman kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Andre Boman Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Andre Boman kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Andre Boman Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
TFF açıkladı! Ligden çekilme talebinde bulunan takımların akıbeti belli oldu! Ligler nasıl devam edecek?
TFF açıkladı! Ligden çekilme talebinde bulunan takımların akıbeti belli oldu! Ligler nasıl devam edecek?
Formasını isteyen taraftara montunu verdi! "Bu formayı sana veremeyiz, Türkiye'ye yardım edeceğiz"
Formasını isteyen taraftara montunu verdi! "Bu formayı sana veremeyiz, Türkiye'ye yardım edeceğiz"
Son dakika | TFF Başkanı Büyükekşi açıkladı: Maçların başlama tarihi belli oldu, Hatayspor ligden çekildi
Son dakika | TFF Başkanı Büyükekşi açıkladı: Maçların başlama tarihi belli oldu, Hatayspor ligden çekildi
Çok Okunanlar
Çöpçü Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Çöpçü Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Güvenlik Görevlisi (Hastane) Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Güvenlik Görevlisi (Hastane) Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Gassal (Ölü Yıkayan) Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Gassal (Ölü Yıkayan) Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Ziraat Mühendisi (Bitki Koruma) Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Ziraat Mühendisi (Bitki Koruma) Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Yeni Malatyaspor kalecisi Eyüp Türkaslan depremde enkaz altında kaldı
Yeni Malatyaspor kalecisi Eyüp Türkaslan depremde enkaz altında kaldı
TFF duyurdu! Maçlar, deprem nedeniyle ertelendi
TFF duyurdu! Maçlar, deprem nedeniyle ertelendi
Son dakika | Bakan Kasapoğlu duyurdu: Tüm ulusal spor organizasyonları durduruldu
Son dakika | Bakan Kasapoğlu duyurdu: Tüm ulusal spor organizasyonları durduruldu
Yorumlananlar
Kahramanmaraş depremiyle dalga geçtiler: "Babam enkaz altında, ondan geriye kalan araba anahtarı"
Kahramanmaraş depremiyle dalga geçtiler: "Babam enkaz altında, ondan geriye kalan araba anahtarı"
Gassal (Ölü Yıkayan) Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Gassal (Ölü Yıkayan) Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Canlı yayın açıp Kahramanmaraş depremiyle dalga geçtiler! Sosyal medyayı ayağa kaldıran görüntüler!
Canlı yayın açıp Kahramanmaraş depremiyle dalga geçtiler! Sosyal medyayı ayağa kaldıran görüntüler!
Çöpçü Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Çöpçü Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları