Mohamed Buya Turay kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mohamed Buya Turay Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mohamed Buya Turay adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mohamed Buya Turay Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mohamed Buya Turay 10 Ocak 1995 tarihinde Freetown şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Aslen Sierra Leone uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mohamed Buya Turay Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini TSA yapmaktadır. Mohamed Buya Turay, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Malmö FF futbol takımında oynamaktadır. Malmö FF takımına 22 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Mohamed Buya Turay'nin Malmö FF ile sözleşmesi 31 Aralık 2025 tarihinde bitmektedir.

Mohamed Buya Turay Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/buyaturay.19/

Mohamed Buya Turay Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Mohamed Buya Turay isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 750 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 1.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Mohamed Buya Turay Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mohamed Buya Turay futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağu 2013 yılında Juventus IF

11 Ağu 2014 yılında Västerås SK

31 Aralık 2014 yılında Juventus IF

1 Ocak 2015 yılında Västerås SK

21 Ağu 2015 yılında AFC Eskilstuna

23 Mart 2018 yılında Dalkurd

8 Ağu 2018 yılında VV St. Truiden

9 Ocak 2019 yılında Djurgården

30 Kasım 2019 yılında VV St. Truiden

19 Temmuz 2020 yılında HB FC

7 Nisan 2021 yılında HN S. Longmen

22 Temmuz 2022 yılında Malmö FF

Mohamed Buya Turay Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mohamed Buya Turay şuan Malmö FF takımında oynamakta ve 33 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Mohamed Buya Turay Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

FC Mattia

Sierra Leone takımında 14 numaralı formasıyla 9 Eylül 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 11 maçta 0 gol atmıştır.

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