Muteb Al Najrani kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Muteb Al Najrani Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Muteb Al Najrani adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Muteb Al Najrani Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Muteb Al Najrani 23 Şubat 1991 tarihinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Suudi Arabistan uyrukludur.Gerçek adı da متعب سالم النجراني şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Muteb Al Najrani Forvet - Forvet Arkası mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Muteb Al Najrani, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Al-Fayha FC futbol takımında oynamaktadır. Al-Fayha FC takımına 1 Temmuz 2017 tarihinde katılmıştır. Muteb Al Najrani'nin Al-Fayha FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Muteb Al Najrani Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Muteb Al Najrani isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Muteb Al Najrani Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Muteb Al Najrani futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

7 Ağustos 2015 yılında Al-Qadsiah FC

1 Temmuz 2017 yılında Al-Fayha

9 Temmuz 2017 yılında Khaleej

23 Ağustos 2018 yılında Al-Kawkab

30 Haziran 2019 yılında Al-Fayha

31 Ağustos 2019 yılında Khaleej

Muteb Al Najrani Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Muteb Al Najrani şuan Al-Fayha FC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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