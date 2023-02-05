Nathan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nathan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Nathan kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Nathan ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Nathan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nathan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Nathan

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nathan adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nathan Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nathan 13 Mart 1996 tarihinde Blumenau şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Aslen Brezilya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Nathan Allan de Souza şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nathan Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Bertolucci Sports yapmaktadır. Nathan, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Clube Atlético Mineiro futbol takımında oynamaktadır. Clube Atlético Mineiro takımına 1 Temmuz 2020 tarihinde katılmıştır. Nathan'nin Clube Atlético Mineiro ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Nathan Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/nathan10/

Nathanboyu ve yaşı kaç

Nathan Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Nathan isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 2.50 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 3.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Nathan Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nathan futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

27 Ocak 2014 yılında Atlético-PR

1 Temmuz 2015 yılında Chelsea

10 Temmuz 2015 yılında Vitesse

30 Haziran 2017 yılında Chelsea

31 Ağu 2017 yılında Amiens SC

31 Aralık 2017 yılında Chelsea

18 Ocak 2018 yılında Belenenses

30 Haziran 2018 yılında Chelsea

24 Temmuz 2018 yılında Atlético-MG

30 Haziran 2020 yılında Chelsea

1 Temmuz 2020 yılında Atlético-MG

4 Ocak 2022 yılında Fluminense

31 Aralık 2022 yılında Atlético-MG

Nathan kimdir

Nathan Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nathan şuan Clube Atlético Mineiro takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Nathan Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Brezilya U20 takımında 10 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

Brezilya U17 takımında 10 numaralı formasıyla 17 Ekim 2013 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 5 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Nathan nereli

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