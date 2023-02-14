Noah Eile kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Noah Eile Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Noah Eile adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Noah Eile Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Noah Eile 19 Temmuz 2002 tarihinde Lund şehrinde doğmuştur. 1,95 m boyundadır. Aslen İsveç uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Noah Eile Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini MD Management yapmaktadır. Noah Eile, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Malmö FF futbol takımında oynamaktadır. Malmö FF takımına 8 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Noah Eile'nin Malmö FF ile sözleşmesi 31 Aralık 2025 tarihinde bitmektedir.

Noah Eile Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Noah Eile isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 900 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 900 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Noah Eile Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Noah Eile futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

8 Ocak 2019 yılında Malmö U19

8 Ocak 2021 yılında Malmö FF

10 Ocak 2022 yılında Mjällby AIF

30 Kasım 2022 yılında Malmö FF

Noah Eile Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Noah Eile şuan Malmö FF takımında oynamakta ve 29 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Noah Eile Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Bjärreds IF (-2014), Malmö FF (2014-2021)

İsveç U17 takımında 3 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 20 maçta 1 gol atmıştır.

İsveç U16 takımında 3 numaralı formasıyla 18 Mayıs 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.