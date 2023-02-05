Obed Nkambadio kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Obed Nkambadio Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Obed Nkambadio kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Obed Nkambadio ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Obed Nkambadio kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Obed Nkambadio Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Obed Nkambadio

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Obed Nkambadio adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Obed Nkambadio Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Obed Nkambadio 7 Şubat 2003 tarihinde Paris şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Aslen Fransa,Kongo DC uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Obed Nkambadio Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Mickael Libong yapmaktadır. Obed Nkambadio, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Paris FC B futbol takımında oynamaktadır. Paris FC B takımına 1 Temmuz 2020 tarihinde katılmıştır. Obed Nkambadio'nin Paris FC B ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Obed Nkambadio Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/o.nkambadio/

Obed Nkambadioboyu ve yaşı kaç

Obed Nkambadio Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Obed Nkambadio isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

Obed Nkambadio Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Obed Nkambadio futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında Paris FC U19

1 Temmuz 2020 yılında Paris FC B

Obed Nkambadio kimdir

Obed Nkambadio Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Obed Nkambadio şuan Paris FC B takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Entente SSG (-2019), Paris FC (2019-2020)

Obed Nkambadio Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Fransa U20 takımında 1 numaralı formasıyla 19 Kasım 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Obed Nkambadio nereli

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