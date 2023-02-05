Teva Gardies kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Teva Gardies Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Teva Gardies adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Teva Gardies Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Teva Gardies 1 Nisan 2001 tarihinde doğmuştur. 1,97 m boyundadır. Aslen Fransa,Réunion uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Teva Gardies Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini SQUAD SPORT AGENCY yapmaktadır. Teva Gardies, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Paris FC futbol takımında oynamaktadır. Paris FC takımına 20 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Teva Gardies'nin Paris FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Teva Gardies Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Teva Gardies isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Teva Gardies Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Teva Gardies futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2020 yılında Sète B

20 Ağu 2022 yılında Paris FC

Teva Gardies Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Teva Gardies şuan Paris FC takımında oynamakta ve 30 numaralı formayı giymektedir.

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