İlan Kebbal kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İlan Kebbal Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İlan Kebbal adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İlan Kebbal Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İlan Kebbal 10 Temmuz 1998 tarihinde Marseille şehrinde doğmuştur. 1,69 m boyundadır. Aslen Cezayir,Fransa uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Ilan Kais Kebbal şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İlan Kebbal Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini YOU FIRST yapmaktadır. İlan Kebbal, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Paris FC futbol takımında oynamaktadır. Paris FC takımına 1 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. İlan Kebbal'nin Paris FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

İlan Kebbal Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/__ilan.k__/

İlan Kebbal Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

İlan Kebbal isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 3.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 4.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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İlan Kebbal Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İlan Kebbal futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Côte Bleue

1 Temmuz 2019 yılında Stade Reims B

26 Ocak 2020 yılında AS Lyon-Duchère

30 Haziran 2020 yılında Stade Reims B

1 Temmuz 2020 yılında Stade Reims

2 Temmuz 2020 yılında USL Dunkerque

30 Haziran 2021 yılında Stade Reims

1 Eylül 2022 yılında Paris FC

30 Haziran 2023 yılında Stade Reims

İlan Kebbal Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İlan Kebbal şuan Paris FC takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

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