Morgan Guilavogui kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Morgan Guilavogui Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Morgan Guilavogui adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Morgan Guilavogui Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Morgan Guilavogui 10 Mart 1998 tarihinde Ollioules şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Aslen Gine,Fransa uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Morgan Guilavogui Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini NexSt11 yapmaktadır. Morgan Guilavogui, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Paris FC futbol takımında oynamaktadır. Paris FC takımına 1 Temmuz 2020 tarihinde katılmıştır. Morgan Guilavogui'nin Paris FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Morgan Guilavogui Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Morgan Guilavogui isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.20 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 1.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Morgan Guilavogui Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Morgan Guilavogui futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında SC Toulon U19

1 Temmuz 2017 yılında SC Toulon

1 Temmuz 2020 yılında Paris FC

Morgan Guilavogui Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Morgan Guilavogui şuan Paris FC takımında oynamakta ve 21 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Morgan Guilavogui Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

AS Saint-Étienne (-2014), Sporting Club de Toulon (2014-2017)

Gine takımında 7 numaralı formasıyla 12 Kasım 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 0 gol atmıştır.

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