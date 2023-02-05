Mehdi Chahiri kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mehdi Chahiri Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mehdi Chahiri adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mehdi Chahiri Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mehdi Chahiri 25 Temmuz 1996 tarihinde Grande-Synthe şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Aslen Fransa,Fas uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mehdi Chahiri Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini FS Management yapmaktadır. Mehdi Chahiri, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Paris FC futbol takımında oynamaktadır. Paris FC takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Mehdi Chahiri'nin Paris FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Mehdi Chahiri Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Mehdi Chahiri isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 900 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 1.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Mehdi Chahiri Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mehdi Chahiri futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında Lorient B

1 Temmuz 2015 yılında Grande-Synthe

1 Temmuz 2016 yılında USL Dunkerque

1 Temmuz 2019 yılında Red Star FC

30 Ocak 2020 yılında R. Strasbourg

31 Ocak 2020 yılında Red Star FC

30 Haziran 2020 yılında R. Strasbourg

31 Ağu 2021 yılında SM Caen

30 Haziran 2022 yılında R. Strasbourg

1 Temmuz 2022 yılında Paris FC

30 Haziran 2023 yılında R. Strasbourg

Mehdi Chahiri Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mehdi Chahiri şuan Paris FC takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

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