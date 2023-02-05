Julien Lopez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Julien Lopez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Julien Lopez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Julien Lopez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Julien Lopez 1 Mart 1992 tarihinde Marseille şehrinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. Aslen Cezayir,Fransa uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Julien Yves Rémi López Baila şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Julien Lopez Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini management 360 yapmaktadır. Julien Lopez, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Paris FC futbol takımında oynamaktadır. Paris FC takımına 1 Temmuz 2017 tarihinde katılmıştır. Julien Lopez'nin Paris FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Julien Lopez Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/julopezju/

Julien Lopez Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Julien Lopez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 600 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 800 Bin € kadar çıkmıştır.

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Julien Lopez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Julien Lopez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

24 Ağu 2012 yılında US Albi

31 Ocak 2013 yılında GS Consolat M.

1 Ocak 2014 yılında Fréjus-St-Raph.

1 Temmuz 2015 yılında GS Consolat M.

1 Temmuz 2017 yılında Paris FC

Julien Lopez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Julien Lopez şuan Paris FC takımında oynamakta ve 20 numaralı formayı giymektedir.

Julien Lopez Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Cezayir U17 takımında 15 numaralı formasıyla 26 Ekim 2009 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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