Samir Chergui kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Samir Chergui Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Samir Chergui adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Samir Chergui Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Samir Chergui 6 Şubat 1999 tarihinde Arpajon şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Aslen Fransa,Cezayir uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Samir Sophian Chergui şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Samir Chergui Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini management 360 yapmaktadır. Samir Chergui, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Paris FC futbol takımında oynamaktadır. Paris FC takımına 1 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Samir Chergui'nin Paris FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Samir Chergui Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Samir Chergui isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.20 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 1.20 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Samir Chergui Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Samir Chergui futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında AJ Auxerre B

1 Temmuz 2019 yılında AJ Auxerre

2 Mart 2020 yılında Kulüpsüz

1 Temmuz 2020 yılında Paris FC B

1 Ocak 2021 yılında Paris FC

Samir Chergui Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Samir Chergui şuan Paris FC takımında oynamakta ve 31 numaralı formayı giymektedir.

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