Cyril Mandouki kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Cyril Mandouki Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Cyril Mandouki adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Cyril Mandouki Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Cyril Mandouki 21 Ağu 1991 tarihinde Paris şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Aslen Martinique,Fransa uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Cyril Paul Mandouki şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Cyril Mandouki Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini PSM yapmaktadır. Cyril Mandouki, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Paris FC futbol takımında oynamaktadır. Paris FC takımına 1 Temmuz 2017 tarihinde katılmıştır. Cyril Mandouki'nin Paris FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Cyril Mandouki Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/cycou14/

Cyril Mandouki Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Cyril Mandouki isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 450 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Cyril Mandouki Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Cyril Mandouki futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında Ste. Geneviève

1 Temmuz 2013 yılında USL Dunkerque

1 Temmuz 2016 yılında US Créteil-L

1 Temmuz 2017 yılında Paris FC

Cyril Mandouki Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Cyril Mandouki şuan Paris FC takımında oynamakta ve 14 numaralı formayı giymektedir.

Cyril Mandouki Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Martinik takımında 15 numaralı formasıyla 7 Eylül 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 1 gol atmıştır.

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