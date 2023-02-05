Ousmane Kante kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ousmane Kante Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ousmane Kante adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ousmane Kante Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ousmane Kante 21 Eylül 1989 tarihinde Paris şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Aslen Gine,Fransa uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ousmane Kante Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini On Fire yapmaktadır. Ousmane Kante, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Paris FC futbol takımında oynamaktadır. Paris FC takımına 1 Temmuz 2018 tarihinde katılmıştır. Ousmane Kante'nin Paris FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Ousmane Kante Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Ousmane Kante isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

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Ousmane Kante Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ousmane Kante futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2008 yılında US Créteil B

1 Temmuz 2015 yılında Aubervilliers

1 Ocak 2016 yılında US Lusitanos

5 Temmuz 2017 yılında AS Béziers

1 Temmuz 2018 yılında Paris FC

Ousmane Kante Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ousmane Kante şuan Paris FC takımında oynamakta ve 19 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Ousmane Kante Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

US Créteil-Lusitanos (1995-2008)

Gine takımında 17 numaralı formasıyla 12 Ekim 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 12 maçta 0 gol atmıştır.

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