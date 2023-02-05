Florent Hanin kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Florent Hanin Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Florent Hanin adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Florent Hanin Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Florent Hanin 4 Şubat 1990 tarihinde Le Havre şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Aslen Fransa,Cezayir uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Florent Olivier Sylvain Hanin şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Florent Hanin Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini MNM Sports Management yapmaktadır. Florent Hanin, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Paris FC futbol takımında oynamaktadır. Paris FC takımına 17 Ağu 2020 tarihinde katılmıştır. Florent Hanin'nin Paris FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Florent Hanin Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Florent Hanin isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 700 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 2.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Florent Hanin Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Florent Hanin futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2009 yılında AC Le Havre

1 Temmuz 2011 yılında Leixões

1 Temmuz 2012 yılında Braga B

15 Ocak 2013 yılında Moreirense

30 Haziran 2013 yılında Braga B

2 Eylül 2013 yılında Moreirense

17 Ocak 2014 yılında Braga B

18 Ocak 2014 yılında Panetolikos

30 Haziran 2014 yılında Braga B

1 Temmuz 2014 yılında Lierse SK

18 Mart 2015 yılında Strømsgodset

5 Ocak 2016 yılında FC St. Gallen

3 Ağu 2016 yılında Belenenses

1 Temmuz 2018 yılında Vit. Guimarães

17 Ağu 2020 yılında Paris FC

Florent Hanin Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Florent Hanin şuan Paris FC takımında oynamakta ve 29 numaralı formayı giymektedir.

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