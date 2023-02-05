Warren Caddy kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Warren Caddy Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Warren Caddy adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Warren Caddy Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Warren Caddy 9 Nisan 1997 tarihinde Cagnes-sur-Mer şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Aslen Fransa,Martinique uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Warren Caddy Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini JL Sport Consulting yapmaktadır. Warren Caddy, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Paris FC futbol takımında oynamaktadır. Paris FC takımına 22 Ekim 2020 tarihinde katılmıştır. Warren Caddy'nin Paris FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Warren Caddy Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/warrencaddy/

Warren Caddy Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Warren Caddy isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 700 Bin € kadar çıkmıştır.

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Warren Caddy Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Warren Caddy futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2015 yılında AC Ajaccio B

10 Ağu 2017 yılında RC Grasse

1 Temmuz 2018 yılında US Colomiers

2 Temmuz 2019 yılında FC Sète 34

22 Ekim 2020 yılında Paris FC

Warren Caddy Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Warren Caddy şuan Paris FC takımında oynamakta ve 22 numaralı formayı giymektedir.

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