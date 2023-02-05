Khalid Boutaib kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Khalid Boutaib Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Khalid Boutaib kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Khalid Boutaib ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Khalid Boutaib kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Khalid Boutaib Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Khalid Boutaib

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Khalid Boutaib adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Khalid Boutaib Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Khalid Boutaib 24 Nisan 1987 tarihinde Bagnols-sur-Cèze şehrinde doğmuştur. 1,89 m boyundadır. Aslen Fas,Fransa uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı خالد بوطيب şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Khalid Boutaib Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini P.P.M. yapmaktadır. Khalid Boutaib, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Paris FC futbol takımında oynamaktadır. Paris FC takımına 31 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Khalid Boutaib'nin Paris FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Khalid Boutaibboyu ve yaşı kaç

Khalid Boutaib Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Khalid Boutaib isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 2.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Khalid Boutaib Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Khalid Boutaib futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2007 yılında ES Uzès PdG

1 Temmuz 2010 yılında FC Bagnols Pont

1 Temmuz 2011 yılında ES Uzès PdG

1 Temmuz 2012 yılında FC Istres

22 Kasım 2012 yılında ES Uzès PdG

30 Haziran 2013 yılında FC Istres

1 Temmuz 2013 yılında Luzenac AP

2 Eylül 2014 yılında Ajaccio

7 Temmuz 2016 yılında R. Strasbourg

1 Temmuz 2017 yılında Y. Malatyaspor

5 Ocak 2019 yılında Zamalek

31 Ocak 2020 yılında Kulüpsüz

5 Ekim 2020 yılında AC Le Havre

31 Ocak 2022 yılında Paris FC

Khalid Boutaib kimdir

Khalid Boutaib Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Khalid Boutaib şuan Paris FC takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.

Khalid Boutaib Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Fas takımında 13 numaralı formasıyla 26 Mart 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 20 maçta 8 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Khalid Boutaib nereli

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