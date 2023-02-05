Maxime Bernauer kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Maxime Bernauer Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Maxime Bernauer adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Maxime Bernauer Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Maxime Bernauer 1 Temmuz 1998 tarihinde Hennebont şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Aslen Fransa uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Maxime Bernauer Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Concept Sport Agency yapmaktadır. Maxime Bernauer, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Paris FC futbol takımında oynamaktadır. Paris FC takımına 13 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Maxime Bernauer'nin Paris FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Maxime Bernauer Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Maxime Bernauer isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 700 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 800 Bin € kadar çıkmıştır.

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Maxime Bernauer Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Maxime Bernauer futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2017 yılında Rennes B

1 Temmuz 2019 yılında Concarneau

30 Haziran 2020 yılında Rennes B

1 Temmuz 2020 yılında Le Mans FC

13 Temmuz 2021 yılında Paris FC

Maxime Bernauer Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Maxime Bernauer şuan Paris FC takımında oynamakta ve 24 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Maxime Bernauer Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Garde-de-Voeu Hennebont (2004-2006), FC Lorient (2006-2009), US Montagnarde Inzinzac (2009-2013), FC Stade Rennes (2013-2017)

Fransa U17 takımında 5 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

Fransa U16 takımında 12 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 13 maçta 0 gol atmıştır.

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