Sekou Sanogo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sekou Sanogo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Sekou Sanogo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Sekou Sanogo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Sekou Sanogo 5 Mayıs 1989 tarihinde Abidjan şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Fildişi Sahili uyrukludur.Gerçek adı da Sékou Junior Sanogo şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Sekou Sanogo Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Sport 11 AG yapmaktadır. Sekou Sanogo, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Paris FC futbol takımında oynamaktadır. Paris FC takımına 31 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Sekou Sanogo'nin Paris FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Sekou Sanogo Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/sanogo_sekou_junior/

Sekou Sanogo Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Sekou Sanogo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 800 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 5.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Sekou Sanogo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Sekou Sanogo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2011 yılında FC Thun

28 Ocak 2012 yılında Lausanne-Sport

30 Haziran 2013 yılında FC Thun

1 Temmuz 2014 yılında BSC Young Boys

7 Ocak 2019 yılında Al-Ittihad Club

21 Ocak 2020 yılında Kızılyıldız

31 Aralık 2020 yılında Al-Ittihad Club

27 Ocak 2021 yılında Kızılyıldız

31 Ocak 2023 yılında Paris FC

30 Haziran 2023 yılında Kızılyıldız

Sekou Sanogo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Sekou Sanogo şuan Paris FC takımında oynamakta ve 35 numaralı formayı giymektedir.

Sekou Sanogo Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Fildişi Sahili takımında 9 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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