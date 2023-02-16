Sekou Sanogo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sekou Sanogo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Sekou Sanogo kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Sekou Sanogo ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

YAYINLAMA
Google News
Sekou Sanogo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sekou Sanogo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Sekou Sanogo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Sekou Sanogo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Sekou Sanogo 5 Mayıs 1989 tarihinde Abidjan şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Fildişi Sahili uyrukludur.Gerçek adı da Sékou Junior Sanogo şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Sekou Sanogo Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Sport 11 AG yapmaktadır. Sekou Sanogo, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Paris FC futbol takımında oynamaktadır. Paris FC takımına 31 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Sekou Sanogo'nin Paris FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Sekou Sanogo Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/sanogo_sekou_junior/

Sekou Sanogoboyu ve yaşı kaç

Sekou Sanogo Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Sekou Sanogo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 800 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 5.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Sekou Sanogo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Sekou Sanogo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2011 yılında FC Thun

28 Ocak 2012 yılında Lausanne-Sport

30 Haziran 2013 yılında FC Thun

1 Temmuz 2014 yılında BSC Young Boys

7 Ocak 2019 yılında Al-Ittihad Club

21 Ocak 2020 yılında Kızılyıldız

31 Aralık 2020 yılında Al-Ittihad Club

27 Ocak 2021 yılında Kızılyıldız

31 Ocak 2023 yılında Paris FC

30 Haziran 2023 yılında Kızılyıldız

Sekou Sanogo kimdir

Sekou Sanogo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Sekou Sanogo şuan Paris FC takımında oynamakta ve 35 numaralı formayı giymektedir.

Sekou Sanogo Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Fildişi Sahili takımında 9 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Sekou Sanogo nereli

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 16 Şubat 2023 Perşembe maç programı
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 16 Şubat 2023 Perşembe maç programı
Kaptan Erdem Özgenç açıkladı! Pendiksporlu futbolculardan Türkiye Tek Yürek yardım kampanyasına 500 bin TL bağış
Kaptan Erdem Özgenç açıkladı! Pendiksporlu futbolculardan Türkiye Tek Yürek yardım kampanyasına 500 bin TL bağış
Merih Demiral, futbolun birleştirici gücünü kullandı! Depremzedeler için dünyaca ünlü yıldızların formalarını sattı!
Merih Demiral, futbolun birleştirici gücünü kullandı! Depremzedeler için dünyaca ünlü yıldızların formalarını sattı!
Trabzonspor, Basel maçında depremzedeler için susacak! O dakikadan sonra hep bir ağızdan aynı şey söylenecek
Trabzonspor, Basel maçında depremzedeler için susacak! O dakikadan sonra hep bir ağızdan aynı şey söylenecek
Son Haberler
Elias Mar Omarsson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Elias Mar Omarsson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Elias Mar Omarsson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Elias Mar Omarsson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Serhat Kot kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Serhat Kot Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Serhat Kot kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Serhat Kot Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Adam Kaied kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Adam Kaied Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Adam Kaied kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Adam Kaied Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Zeki Sinanoglu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Zeki Sinanoglu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Zeki Sinanoglu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Zeki Sinanoglu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Acun Ilıcalı duyurdu: Trabzonspor - Basel maçı, TV8'den yayınlanacak! Reklam gelirleri depremzedelere şifa olacak
Acun Ilıcalı duyurdu: Trabzonspor - Basel maçı, TV8'den yayınlanacak! Reklam gelirleri depremzedelere şifa olacak
TFF açıkladı! Ligden çekilme talebinde bulunan takımların akıbeti belli oldu! Ligler nasıl devam edecek?
TFF açıkladı! Ligden çekilme talebinde bulunan takımların akıbeti belli oldu! Ligler nasıl devam edecek?
Formasını isteyen taraftara montunu verdi! "Bu formayı sana veremeyiz, Türkiye'ye yardım edeceğiz"
Formasını isteyen taraftara montunu verdi! "Bu formayı sana veremeyiz, Türkiye'ye yardım edeceğiz"
Çok Okunanlar
Son dakika | Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7.7 büyüklünde deprem! Can kaybı ve yaralı sayısı artıyor! İşte son durum...
Son dakika | Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7.7 büyüklünde deprem! Can kaybı ve yaralı sayısı artıyor! İşte son durum...
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 16 Şubat 2023 Perşembe maç programı
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 16 Şubat 2023 Perşembe maç programı
Türkiye Tek Yürek kampanyasına büyük ilgi! En yüksek bağış yapan kurumlar ve isimler belli oldu!
Türkiye Tek Yürek kampanyasına büyük ilgi! En yüksek bağış yapan kurumlar ve isimler belli oldu!
Son dakika | Kahramanmaraş'ta Aleyna Ölmez isimli genç kız enkazdan sağ çıkarıldı
Son dakika | Kahramanmaraş'ta Aleyna Ölmez isimli genç kız enkazdan sağ çıkarıldı
Son dakika | TFF Başkanı Büyükekşi açıkladı: Maçların başlama tarihi belli oldu, Hatayspor ligden çekildi
Son dakika | TFF Başkanı Büyükekşi açıkladı: Maçların başlama tarihi belli oldu, Hatayspor ligden çekildi
Yeni Malatyaspor kalecisi Eyüp Türkaslan depremde enkaz altında kaldı
Yeni Malatyaspor kalecisi Eyüp Türkaslan depremde enkaz altında kaldı
TFF duyurdu! Maçlar, deprem nedeniyle ertelendi
TFF duyurdu! Maçlar, deprem nedeniyle ertelendi
Yorumlananlar
Gassal (Ölü Yıkayan) Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Gassal (Ölü Yıkayan) Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Çöpçü Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Çöpçü Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Haluk Levent'ten korkutan haber! Trafik kazası geçirdi!
Haluk Levent'ten korkutan haber! Trafik kazası geçirdi!
Güvenlik Korucusu Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Güvenlik Korucusu Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları