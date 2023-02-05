Kouadio Yves Dabila kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kouadio Yves Dabila Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Kouadio Yves Dabila kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Kouadio Yves Dabila ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Kouadio Yves Dabila kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kouadio Yves Dabila Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Kouadio Yves Dabila

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kouadio Yves Dabila adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kouadio Yves Dabila Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kouadio Yves Dabila 1 Ocak 1997 tarihinde Kouassi-Datèkro şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Aslen Fildişi Sahili uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kouadio Yves Dabila Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Wasserman yapmaktadır. Kouadio Yves Dabila, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Paris FC futbol takımında oynamaktadır. Paris FC takımına 6 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Kouadio Yves Dabila'nin Paris FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Kouadio Yves Dabila Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/yvesdabila/

http://www.facebook.com/YvesDabila22/

Kouadio Yves Dabilaboyu ve yaşı kaç

Kouadio Yves Dabila Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Kouadio Yves Dabila isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 800 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 4.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Kouadio Yves Dabila Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kouadio Yves Dabila futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında Monaco B

1 Temmuz 2017 yılında LOSC Lille B

1 Ocak 2018 yılında LOSC Lille

15 Temmuz 2019 yılında Cercle Brugge

30 Haziran 2020 yılında LOSC Lille

17 Ağu 2020 yılında Mouscron

30 Haziran 2021 yılında LOSC Lille

17 Ocak 2022 yılında RFC Seraing

30 Haziran 2022 yılında LOSC Lille

6 Ağu 2022 yılında Paris FC

Kouadio Yves Dabila kimdir

Kouadio Yves Dabila Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kouadio Yves Dabila şuan Paris FC takımında oynamakta ve 13 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Cissé Institut FC (-2014), AS Monaco (2014-2015)

Kouadio Yves Dabila Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Fildişi Sahili Olimpiyat takımında 4 numaralı formasıyla 22 Temmuz 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Kouadio Yves Dabila nereli

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