İvan Filipovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İvan Filipovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İvan Filipovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İvan Filipovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İvan Filipovic 13 Kasım 1994 tarihinde Slavonski Brod şehrinde doğmuştur. 1,97 m boyundadır. Aslen Hırvatistan uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Ivan Filipović şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İvan Filipovic Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Ivan Cvjetkovic yapmaktadır. İvan Filipovic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Paris FC futbol takımında oynamaktadır. Paris FC takımına 29 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. İvan Filipovic'nin Paris FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

İvan Filipovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

İvan Filipovic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 600 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 650 Bin € kadar çıkmıştır.

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İvan Filipovic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İvan Filipovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

22 Ağu 2011 yılında Cibalia U19

1 Temmuz 2012 yılında Cibalia

1 Temmuz 2015 yılında NK Lokomotiva

11 Ağu 2017 yılında NK Sesvete

30 Haziran 2018 yılında NK Lokomotiva

20 Temmuz 2018 yılında Slaven Belupo

29 Temmuz 2021 yılında Paris FC

İvan Filipovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İvan Filipovic şuan Paris FC takımında oynamakta ve 40 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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