Yvann Macon kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yvann Macon Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Yvann Macon kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Yvann Macon ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Yvann Macon kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yvann Macon Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Yvann Macon

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Yvann Macon adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Yvann Macon Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Yvann Macon 1 Ekim 1998 tarihinde Baie-Mahault şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Aslen Fransa,Guadeloupe uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Yvann Macon Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini H2C Sport Consulting yapmaktadır. Yvann Macon, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Paris FC futbol takımında oynamaktadır. Paris FC takımına 8 Aralık 2022 tarihinde katılmıştır. Yvann Macon'nin Paris FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Yvann Macon Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/yvann_macon/

Yvann Maconboyu ve yaşı kaç

Yvann Macon Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Yvann Macon isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 3.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 4.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Yvann Macon Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Yvann Macon futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında USL Dunkerque

31 Ocak 2020 yılında Saint-Étienne

8 Aralık 2022 yılında Paris FC

30 Haziran 2023 yılında Saint-Étienne

Yvann Macon kimdir

Yvann Macon Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Yvann Macon şuan Paris FC takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Association Juvenis (2004-2009), Solidarité Scolaire (2009-2014), Castelnau Le Crès FC (2014-2017)

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Yvann Macon nereli

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