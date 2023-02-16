Jonathan İglesias kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jonathan İglesias Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Jonathan İglesias kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Jonathan İglesias ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Jonathan İglesias kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jonathan İglesias Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jonathan İglesias adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jonathan İglesias Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jonathan İglesias 17 Aralık 1988 tarihinde Montevideo şehrinde doğmuştur. 1,70 m boyundadır. Uruguay,Fransa uyrukludur.Gerçek adı da Jonathan Damián Iglesias Abreu şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jonathan İglesias Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Jonathan İglesias, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Paris FC futbol takımında oynamaktadır. Paris FC takımına 3 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Jonathan İglesias'nin Paris FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Jonathan İglesiasboyu ve yaşı kaç

Jonathan İglesias Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jonathan İglesias isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

Jonathan İglesias Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jonathan İglesias futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2008 yılında Progreso

1 Temmuz 2010 yılında Racing Club

14 Aralık 2010 yılında Kulüpsüz

3 Şubat 2011 yılında Rentistas

3 Ağu 2012 yılında Tanque Sisley

1 Temmuz 2014 yılında AS Nancy

30 Haziran 2016 yılında Tanque Sisley

1 Temmuz 2016 yılında Kulüpsüz

30 Ocak 2017 yılında Clermont Foot

3 Ocak 2022 yılında Paris FC

Jonathan İglesias kimdir

Jonathan İglesias Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jonathan İglesias şuan Paris FC takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

CA Progreso (-2008)

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Jonathan İglesias nereli

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