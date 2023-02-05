Lebogang Phiri kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lebogang Phiri Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Lebogang Phiri adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Lebogang Phiri Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Lebogang Phiri 9 Kasım 1994 tarihinde Johannesburg, Gauteng şehrinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. Aslen Güney Afrika uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Lebogang Phiri Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini P.P.M. yapmaktadır. Lebogang Phiri, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Paris FC futbol takımında oynamaktadır. Paris FC takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Lebogang Phiri'nin Paris FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Lebogang Phiri Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/Lebhino6

http://www.instagram.com/lebophiri_6/

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Lebogang Phiri Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Lebogang Phiri isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 1.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Lebogang Phiri Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Lebogang Phiri futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

8 Şubat 2013 yılında Bröndby IF U19

30 Haziran 2013 yılında Bidvest Wits AY

1 Temmuz 2013 yılında Bröndby IF

1 Temmuz 2017 yılında Guingamp

18 Temmuz 2021 yılında Ç. Rizespor

1 Temmuz 2022 yılında Paris FC

30 Haziran 2023 yılında Ç. Rizespor

Lebogang Phiri Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Lebogang Phiri şuan Paris FC takımında oynamakta ve 12 numaralı formayı giymektedir.

Lebogang Phiri Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Güney Afrika takımında 6 numaralı formasıyla 25 Mart 2015 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 1 gol atmıştır.

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